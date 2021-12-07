Resul Tosun: Türkiye'nin başına gelen Almanya'nın başına gelse batardı

AK Parti eski Milletvekili Star yazarı Resul Tosun, Habertürk'te Kübra Par'ın programında hayat pahalılığının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada olduğunu savunarak, "Almanya'da enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla" deyip ekledi: "Türkiye'nin yaşadığı badireleri Almanya yaşasaydı batardı..."

Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının doğal olduğunu, bunun tüm dünyada yaşandığını savunarak Türkiye'deki enflasyonu Amerika ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırdı.

Ekonomik krize ilişkin konuşurken "Dünyanın yaşadığı kriz ve hayat pahalılığı Türkiye'ye mahsus değil" diyen Tosun "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla. Kaldı ki Amerika ve Almanya'nın karşılaştığı sadece pandemi sorunu var. Oysa bizim ekonomimizi kökten sarsacak badireler atlattık. Üstüne bir de pandemi geldi. " dedi.

Almanya olsa batardı!

Ekonomi yönetimine ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu ve ekonomik krizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgisi olmadığını savunan Tosun, "Eğer böyle bir sistem, Başkan Erdoğan gibi karizmatik bir lider olmasaydı ülkenin ayakta kalması bile mümkün değildi. Çünkü biz sadece pandemiyle boğuşmadık. 2013 ile 2016 arasındaki badireler Almanya'nın başına gelseydi, sadece pandemi ile yüzde 150'lik enflasyon yaşayan Almanya batardı ama Türkiye batmadı. Neden? Bir; ükede siyasi istikrar vardı, iki; Başkan Erdoğan vardı, üç; özellikle altını çiziyorum Cumhurbaşkanlığı sistemi vardı" diye konuştu.