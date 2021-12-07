FOX TV Yasak Elma'nın Yıldız'ından 'kestane balının diyarı Zonguldak' esprisi

FOX TV Yasak Elma dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Yıldız karakterinin, son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran 'kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar' esprisini yapması internette viral oldu. İşte Yıldız'ın kestane balı esprisi...

FOX TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizinin fenomenleşen karakterlerinden Yıldız, son bölümde Esra Erol'un programında Fehmi Pazarlı'nın sarf ettiği, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözlerini söyleyince izleyici kahkahalara boğuldu. Replik haline gelen ve sosyal medyayı sallayan esprinin Yasak Elma dizisinde de kullanılması internette viral oldu.





"Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar"



Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin bir sahnede, gazetecilere verdiği röportaj sırasında, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması diziyi takip edenleri güldürdü.





O sahnenin yayınlanmasından kısa süre sonra görüntüler viral oldu.





Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürmüş ve yayında eşiyle yüzleşmişti.





Karısının isyanına aldırış etmeyen eşi Fehmi Pazarlı ise, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Pazarlı’nın sözleri sosyal medyada gündem olurken FOX TV’de yayınlana Yasak Elma dizisinde o sözlere yer verildi.





Cüneyt Özdemir de aynı espriyi Altın Kelebek'te kullandı

Öte yandan, 47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan ve teşekkür konuşması yapmak üzere sahneye çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir de sözlerine, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba…" diyerek başlamıştı.