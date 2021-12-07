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Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya telefon! Müge Anlı'yı neden tebrik etti?

MÜGE Anlı'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu gitti. Anlı'nın Altın Kelebek'te ödül alması nedeniyle bir tebrik mesajı gönderen Bahçeli, daha sonra da Anlı ile telefonda görüştü...

ATV ekranlarında yayımlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ Altın kelebek Ödülü kazandı. Müge Anlı, programın açılışında kendisine gelen tebrik çiçekleri ve notları paylaştı. Anlı, tebrik mesajı gönderen isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti ve canlı yayında Bahçeli'nin mesajını okudu. Devlet Bahçeli, Müge Anlı'nın yeni sezona başladığı ilk programa da tebrik mesajı göndermişti. Devlet Bahçeli’nin mesajını canlı yayında okuyan Anlı, şu ifadeleri kullandı:

Sizin ödülleriniz milletin kalbinde...

"Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir mesajı var; ‘Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.’ Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli’ye az önce kendisi ile de konuştum; ‘Sizin ödülleriniz milletin kalbinde’ dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor.”

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