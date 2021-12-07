Selçuk Tepeli Fox canlı yayınında Erdoğan'a teşekkür etti: Bu fakirinde...

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, dün akşamki haber bülteninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Haftaiçi her akşam FOX ekranlarında ana haber sunan Selçuk Tepeli, dün akşamki bültende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Tepeli konuşmasında "Bakın biz doğru dürüst davranmaya çalışan insanlarız. Ben öyle bir insanım. Öyle olmaya çalışıyorum, ne kadar hakkından geliyorum bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teşekkür borcum var. Geçen hafta bu Avrupa'yla uyumsuz bir saat ayarlamamız var bizim ondan 4-5 senede 6 milyar Türk lirası tasarruf etmişiz. İnsanların karanlıkta işe güce gitme, öğrencilerin karanlıkta okula gitme pahasına yapıyoruz ama bunlara değmez. Bununla uğraşılacağına kimsenin aklına gelmemiş bugüne kadar. Şükran günü yaklaşıyor. Bakın Türkiye'nin adını resmi yazışmalarda başkaları açısından da "Turkey" değil "Türkiye" olarak yazmak lazım, bari bunlarla uğraşılsın dedim. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararnameyle bu talimatı verdi. Yani bu fakirinde, en azından kulak verildiyse bir katkısı varsa ben teşekkürü borç bilirim. " dedi.