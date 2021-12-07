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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

-Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.

-Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.


-Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

-Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.

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