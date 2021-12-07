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SHOW TV Üç Kuruş son bölümde artan kira fiyatlarına 'ince' gönderme

SHOW TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünde, dizi karakteri Kartal'ın adamı Ruşen, emlakçıdaki kiralık ev ilanlarını görünce sinirlenerek "Kim veriyor bu tek göz odalara bu fiyatları" sözleri ile artan kira fiyatlarına tepki gösterdi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse'nin yer aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam 6. bölümüyle ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olayların konu alındığı Üç Kuruş'un son bölümünde artan kira fiyatlarına dikkat çekildi.

"Ömrümde böyle bir şey görmedim"

Üç Kuruş'ta Kartal'ın adamları Ruşen ve Şesu, Ferhan'ı bulmak için harekete geçti. Ferhan'ın evini arayan ikili, bir emlakçıya geldi. 

Ruşen ise vitrindeki kiralık ev ilanlarının fiyatlarını görünce şaşkına döndü.

Ruşen, "Bunlar nasıl kiralar ya. Ömrümde böyle bir şey görmedim" dedi.

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