HDP'li Ömer Öcalan federal sisteme geçme önerisi yaptı

Mevcut yönetim sisteminin Türkiye'ye uygun olmadığına vurgu yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, uygun olan yönetim biçiminin demokratik konfederasyon olduğunu söyledi.

Bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) partilerin fikir aktarımları devam ediyor.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, mevcut bütçenin tartışılmasından önce sistemin değiştirilmesi gerektiği fikrini açıkladı.

Merkezi hükümet sisteminde merkezi ulus devlet sisteminde sayısal çokluğa göre sağlanan düzenin demokratik olmadığını söyleyen Öcalan, bu durumun tartışma ve değiştirme zeminini de engellediğini belirtti.