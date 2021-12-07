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Muğla'da otobüs şoförü iş elbisesiyle binen kişiyi araçtan indirmek istedi

MUĞLA Belediyesine ait otobüsün şoförü iş elbisesinin kirli olduğunu söylediği bir işçiyi araçtan kovdu.

MUĞLA'da belediye otobüsünde yaşanan tartışma bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evine gitmek için otobüse binen işçi, şoförün kendisini hor görmesiyle karşılaştı. İş kıyafetinin kirli olduğunu söyleyen şoför, işçiyi araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine, "Bu benim iş elbisem, haksız değilim ben" diyen işçiye olayı görüntüleyen kadın yolcu destek oldu.

"Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre kadın yolcu, "Bence oturabilir beyefendi. Ben de kirli elbiseyle gelirsem beni de almak zorundasın" diyerek tepki gösterdi. Kadın yolcunun tepkisine şoför ise "Yarın geldiğinde bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama. Şimdi durduk yerde savaş çıkardın arabamda" dedi.

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