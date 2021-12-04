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Haluk Bilginer'den olay Cübbeli Ahmet Hoca taklidi! Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

CÜBBELİ AHmet Hoca olarak Bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir vaazında müzik dinleyenleri eleştirdiği videosu sosyal medyada TT oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi', Cübbeli'nin remixini yaptı, sosyal medya sallandı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sanatçılarla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın "manyak manyak işler" eleştirisi yaptığı videosu altına düşenen müzikle dün gün boyu sosyal medyada dolandı.

Haluk Bilginer'in Oyun Atölyesi de bu akıma kayıtsız kalamadı. Haluk Bilginer ve ekibi, Cübbeli Ahmet'in o sözleriyle şarkı söyleyip hep birlikte eğlenceli bir video çekti. İşte o video...

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