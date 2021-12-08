Soyunma odası görüntüleri sızdı! Erol Bilecik'in o sözü Galatasaraylıları çıldırttı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, kadın futbolunda ilk kez oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-0 üstünlüğü ile sona eren derbiden sonra Galatasaraylıları kızdıran bir açıklama yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Fenerbahçe olurken sarı lacivertli oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına giden Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in sözleri Galatasaraylıları kızdırdı.



7-0'lık galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncuları soyunma odasında giderek tebrik eden Erol Bilecik, yaptığı konuşmada, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." sözlerini kullandı. Erol Bilecik'in bu sözleri, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.







"Dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durum"

Bilecik, açıklamasının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bilecik, "Bugün, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koydu. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiasına, başta Sn. Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim. Bu konunun, maçın öneminin üzerine geçmesi sebebiyle duyduğum samimi üzüntüyü başta Galatasaray Spor Kulübü ve tüm kamuoyu ile paylaşıyorum." dedi.







"Ah be Erol bey amca"

Erol Bilecik'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Bilecik'in sözlerine yönelik "Şu konuşmaya bakar mısınız... Koskoca, saçına ak düşmüş bir iş insanı, Tusiad başkanlığı falan da yapmış bir insanın Kadına Şiddet'e karşı yapılan bir "dostluk" maçına yaklaşımı bu mu olmalı...Ah be Erol bey amca. FANATIZM KOTUDUR!" ifadelerini kullandı.