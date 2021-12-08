BIST 2.003
DOLAR 13,65
EURO 15,41
ALTIN 783,44
YEREL

İstanbul'da tartışma kavgaya dönüştü! Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Pendik’te köpeğiyle sokakta gezen bir vatandaş ile 3 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri eline aldığı sopayla hem köpeğe hem de köpeğin sahibine vurdu. Köpeğin de sopalı şahsa saldırdığı kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, sokakta ipe bağlı köpeği ile gezen bir vatandaş ile 3 kişi arasında iddiaya göre köpeğin havlaması ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 şahıs, yere düşen kişiye tekme yumruk ve sopayla vurarak saldırdı. Sopalı şahıs hem köpeğin sahibine hem de köpeğe sopa ile art arda vurdu. Sopalı şahıs, köpeğin kendisine saldırmasıyla geri çekildi. Tekme yumruk ve sopanın havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da genç takla atıp 15 metre sürüklendi! Korkunç kaza kamerada
İstanbul'da genç takla atıp 15 metre sürüklendi! Korkunç kaza kamerada
Markette kasiyerin kafasını karıştırıp 200 lirasını alıp gitti o anlar kamerada
Markette kasiyerin kafasını karıştırıp 200 lirasını alıp gitti o anlar kamerada
Türkiye'den başka yerde olmaz! Meraklı komşular yangını izlerken zehirlendi
Türkiye'den başka yerde olmaz! Meraklı komşular yangını izlerken zehirlendi
İş kıyafetleriyle toplu taşımaya bindi, şoför koltukları kirletir diye oturtmadı
İş kıyafetleriyle toplu taşımaya bindi, şoför koltukları kirletir diye oturtmadı
Destan 4. bölüm fragmanı
Destan 4. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 7. bölüm ön izleme
Üç Kuruş 7. bölüm ön izleme
Kalp Yarası 24. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 24. bölüm fragmanı
Teşkilat 26. bölüm fragmanı
Teşkilat 26. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 55. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 55. bölüm fragmanı