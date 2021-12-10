Asgari ücret pazarlığı kızıştı! TİSK Başkanı 'En az 3 bin 500 TL', Türk İş Başkanı '4 bin TL'nin altı ayıp' dedi

ASGARİ ücret 2022 yılında kaç lira olacak? Dünkü asgari ücret toplantısında anlaşma sağlanamadı. 3 bin 100 lira teklif etmekle eleştirilen TİSK'in Başkanı Burak Akkol, "3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" dedi. Türk-İş başkanı Ergün Atalay ise "4 bin liranın altında teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" uyarısı yaptı.

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TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Burak Akkol, 3100 lira asgari ücret önerisi vermelerini yalanlarken, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ise "Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" dedi. İşte İsmail Saymaz'ın işçi ve işveren sendikalarının başkanlarıyla yaptığı görüşmeden çarpıcı bölümler...

Türk-İş Başkanı Atalay: TÜİK rakamları gerçek değil

- İşçi açısından gerçek enflasyon ne durumda?

Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3190 TL'ydi. Yoksulluk ise 3900 TL. Bu bir kişi için.

- O halde yoksulluk sınırını ölçü alıyorsunuz.

Aynen öyle. Yoksulluk sınırının üstü.

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3900 rakamını istediğiniz ifade edildi.

Yok, öyle bir şey olmadı. Öyle bir rakam telaffuz edilmedi.

- İşverenler asgari ücretin TÜİK'in enflasyon verisine göre belirlenmesini istiyor.

Kabul etmiyoruz. TÜİK'e göre belirlenmez.

- Neden?

TÜİK'in yaptığı hesap başka, benim yaptığım başka. Onların rakamı benim rakamına uymuyor.

- TÜİK'in enflasyon değeri sizinkinin altında mı kalıyor?

Altında kalıyor. 3900 TL'nin üzeri bizim sınırımız. Ne sınırı? Yaşam maliyeti. Bunun üstüne çıkın.

- İşveren "TÜİK tespit etsin" diyor.

TÜİK'in belirlemesiyle olacak iş değil. Biz masada olmayız o zaman.

- TÜİK de diyor ki "Benim üzerime kalıyor."

İstediğimiz rakamı getirsinler, kimsenin üzerine kalmasın.

- Devletin istatistik kurumunun verilerini en büyük işçi sendikası "Gerçeğimi yansıtmıyor" diye kabul etmiyor. Doğru mu anlıyorum?

Aynen öyle, benim gerçeğimi yansıtmıyor.

- Asgari ücretli işçi sayısı ne kadar?

Yedi milyon.

- Toplam işçi sayısı?

18 milyon. Bakın, sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz İsmail Bey. Sendika varsa sosyal hak, ikramiye, yemek, servis vardır. Asgari ücretliler arasında sendikalıların oranı yüzde 1-2'dir.. Bunlar komşumuz, akrabamız, arkadaşımız; kasapta, bakkalda, terzide çalışanlar. Sahipsiz insanlar.

- Ne zaman anlaşma sağlanır?

İstediğimiz noktaya gelirsek pazartesi-salı günü imzalanır

TİSK Başkanı Akkol: En az yüzde 21 zam düşünüyoruz

- Asgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3100 TL mi?

Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz.

- En az yüzde 21.

En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir.

- Ancak TÜİK'e işçiler güvenmiyor.

Onun için "Yüzde 21'i verelim, çıkalım" demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun.