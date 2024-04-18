Emeklinin promosyonları suya mı düşüyor! Faiz engeli, bankalar bunu talep ediyor

Ölmez, "Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hakettiğiniz paradır. Hakettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur." değerlendirmesini yaptı.