Emeklinin promosyonları suya mı düşüyor! Faiz engeli, bankalar bunu talep ediyor
Kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırmasının ardından bankalar arasında yarış kızıştı. 18 bin TL'ye ulaşan emekli promosyonunu almak isteyen bazı emekliler ise kötü bir sürprizle karşılaştı.
Milyonlarca emeklinin temmuz öncesi seyyanen zam umutları rafa kalkarken ek gelir için emekliler de gözünü emekli promosyonlarına çevirdi. Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırırken kredi engeline takıldı.
NTV'de yer alan habere göre, emekliler daha yüksek promosyon veren bankalara geçmek istediğinde kredi engeline takılıyor.
TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez, "Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda." dedi.
Ölmez, "Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hakettiğiniz paradır. Hakettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur." değerlendirmesini yaptı.