Demirtaş'tan Erdoğan'a miting çağrısı: Sen de meydana çık bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın

Başta Kobani olayları olayları olmak üzere çok sayıda terör suçundan cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?" sözlerine meydan okudu.

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Edirne Cezaevi'nde çok sayıda terör suçlamalarından yatan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?" sözlerine yanıt vererek miting çağrısı yaptı.

Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı çağrıda Erdoğan'a "Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?" diye sordu. Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?"