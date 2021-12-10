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Moody's'ten Türkiye için Aralık enflasyon tahmini: Çok daha yüksek!

Moody's'ten Türkiye için Aralık enflasyon tahmini: Çok daha yüksek!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de aralıkta enflasyonun yüzde 25'in üzerine çıkmasını beklediğini açıkladı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtirken, aralıkta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon tahmininin üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

Moody’s müşterilerine ilettiği 8 Aralık tarihli notta, “Kasım’da yüzde 21.3 olan tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25 seviyelerine, hatta üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi. Kurum, 2022 sonundu ise enflasyonun yüzde 17-18 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Moody’s ayrıca, TL’deki değer kaybının dolarizasyonu artırdığını; ancak şimdiye kadar “mevduatların çekilmesine dair bir işaret olmayan bankacılık sistemine güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini” söyledi.

Yüzde 11 büyüme tahmini

Moody’s bu yıl için yüzde 11 olarak tahmin ettiği reel GSYH büyüme oranının 2022’de yüzde 4’e yavaşlamasını beklediğini belirtirken; kalıcı yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye zarar verebileceğini söyledi.

TCMB’nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık’ta yapılacak.

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