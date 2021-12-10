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İstanbul'da FETÖ gaybubet evlerine operasyon 24 kişi yakalandı

İstanbul'da FETÖ gaybubet evlerine operasyon 24 kişi yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü yakalandı.

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İSTANBUL'da FETÖ/PDY örgütüne yönelik  düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerinde bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.  "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 

aralarında daha önceden ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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