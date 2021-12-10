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Mustafa Varank eşi Esra Varank kimdir kaç yaşında? Mustafa Varank çocukları

Mustafa Varank eşi Esra Varank kimdir kaç yaşında? Mustafa Varank çocukları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'tan mutlu haber geldi. Varank çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bu mutlu haberin ardından Mustafa Varank'ın ailesi, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Peki Mustafa Varank kaç yaşında, aslen nereli?

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Üçüncü kez babalık heyecanı yaşayan Mustafa Varank merak edilen isimlerden biri oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü esnada üçüncü kez baba olduğunun haberini aldı. Peki, Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında? İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve eşi hakkında bilgiler

Mustafa Varank ve eşi gündemde yer alıyor. 14 yaşında Elif Reyyan ve 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocukları bulunan Esra-Mustafa Varank çifti üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İşte 1976 doğumlu olan Mustafa Varank’ın biyografisi

Mustafa Varank kimdir: 1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.

Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü'nde ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık’ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014’te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.Başdanışmanlık görevi boyunca, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından verilen diğer görevlerin yanı sıra, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi.

İngilizce biliyor. 14 yaşında Elif Reyyan ve 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocukları bulunan Esra-Mustafa Varank çifti üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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