İhaleden araba aldı aracını muayeneye götürdü dünyası başına yıkıldı

İcra Müdürlüğünün ihalesine katılarak bir araç satın alan Vedat Oğuz, aracını muayeneye götürdüğünde otomobilinin şasesinde oynama olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemeler sonucunda aracın şasi ve motor numaralarının Diyarbakır'da çalınan otomobile ait olduğu tespit edildi ve araç yasal sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Abone ol

Oğuz, zararlarının tazmini için mahkemeye başvurdu. Mahkeme araçta yapılan şasi numarası değişikliğinin ancak alanında uzman kişilerce anlaşılabilecek nitelikte olduğunu ve İcra Müdürlüğünün herhangi bir kusurunun bulunmadığına hükmetti.

Bu karar sonrası Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Vedat Oğuz haklı bulundu ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre Vedat Oğuz, Batman İcra Müdürlüğünün ihalesine katılarak 4 bin 200 liraya 1994 model bir otomobil satın aldı. Oğuz, aracı muayene istasyonuna götürdüğünde şase numarasında oynama olduğunu öğrendi ve trafik şube müdürlüğüne yönlendirildi. Yapılan incelemede aracın şasi numarasının araç ruhsatında yer alan numaradan farkı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Oğuz, aracı teslim alabilmek amacıyla rapor temini için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası'na müracaat etti. Makine Mühendisleri Odası, şasi numarası okunamadığı için aracı Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne sevk etti. Laboratuvar Müdürlüğü de aracı inceleme sonucunda rapor temin edilinceye kadar başvurucuya teslim etti.

Aracın çalıntı olduğu tespit edildi



Kriminal incelemeden geçen aracın orijinal şasi ve motor numaralarına göre Diyarbakır'da çalınan otomobile ait olduğunu tespit eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği yasal sahibine teslim edilmek üzere aracı muhafaza altına aldı.

Zararlarının tazmini için mahkeme başvurdu



Vedat Oğuz, İcra Müdürlüğünden satın aldığı 72 AY ... plakalı aracın çalıntı çıkması nedeniyle uğradığı zararların tazmini ve aracın maliki olarak kaydının silinmesi talebiyle Bakanlık ve Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü aleyhine Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, davanın kabulüne ve 10 bin 735 TL'nin davalılardan alınarak başvurucuya verilmesine hükmetti.

İcra müdürlüğünün kusuru yok denildi



Taraflar anılan karara karşı istinaf yoluna başvurdu. İstinaf taleplerini inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, araçta yapılan şasi numarası değişikliğinin ancak alanında uzman kişilerce anlaşılabilecek nitelikte olduğu ve İcra Müdürlüğünün herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle hükmün kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verdi.

Yeniden yargılama yapılmasına karar verildi



Vedat Oğuz, söz konusu bu karar sonrası, icra müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale ile satın alınan aracın ihale öncesi işlenen bir suçla bağlantılı olarak herhangi bir bedel ödenmeden geri alınması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.