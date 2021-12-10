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15 TL'ye satılıyor! 21 bitki karışımından yapılıyor: Hatay'da talep patladı

15 TL'ye satılıyor! 21 bitki karışımından yapılıyor: Hatay'da talep patladı

HATAY’da havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar bitkisel kış çayına yöneldi.

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Antakya Tarihi Uzun Çarşısı’nda aktarlarda satılan ve genellikle kış aylarında gripten korunmak için tüketilen kış çayı yoğun talep görüyor.
Aktar Evren Eraslan, kış çayının içerisinde yaklaşık 21 tane bitkisel ürün olduğunu söyledi. Erarslan özellikle bu aylardan itibaren grip, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıkların çoğalmasıyla kış ve bitkisel çaylarının kullanımının arttığını ifade etti

Eraslan, “Kış çayımızın içerisinde çok şifalı bitkisel yaprak çaylar, tropikal meyvelerle beraber çok güzel karışımlardan oluşmaktadır. Bu karışımı günde ortalama 1 bardak içilmesi halinde vücut direncini artırıyor. Çok çok faydalı olan bu karışımlarımızı günde bir iki defa aç karnına yemekten 15 dakika önce içilmesi yeterli olacaktır. Bu karışımın vücutta toksin arttırıcı olmakla beraber ödem arttırıcı özelliği de vardır” dedi.


Fiyatı 15 TL
Eraslan, kış çayının nasıl demleneceğini “Suyu kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ardından bir tutam bitkimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika demlenme süresi var. Demlendikten sonra çayımız süzülüyor ve içime hazır hale geliyor. Biz şeker yerine bal ile tüketilmesini tavsiye ediyoruz. 200 gramlık paketler halinde satışımızı yapıyoruz. Bu paketin fiyatı 15 TL. Müşterilerimiz açık da alabilir.” diyerek anlattı. 

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