BIST 2.029
DOLAR 13,93
EURO 15,72
ALTIN 793,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taksicilerin İBB’ye açtığı davada karar çıktı! Tecavüz, saldırı, dolandırıcılık...

Taksicilerin İBB’ye açtığı davada karar çıktı! Tecavüz, saldırı, dolandırıcılık...

Taksicilerin tecavüz, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı davranışlarda bulunması durumunda Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin süresiz iptal edilmesi kararı yargıya taşınmıştı. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı dava reddedildi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kente yeni taksi kazandırılması teklifine sert şekilde muhalefet eden Eyüp Aksu'nun başkanı olduğu İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odası, geçtiğimiz yıl mahkemeye başvurarak UKOME kararı ile düzenlenen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nde (TUDES) yer alan bazı maddelerin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istemişti.

Esnaf odasının dava dilekçesinde, TUDES yaptırım cetveli ile aynı fiilden idari para cezası, trafikten men ve ceza puanı uygulamaları ile hem araç sahibine hem de aracı kullanan şoföre ayrı ayrı cezalar uygulandığı belirtilmiş ve bu durumun suç ve cezada şahsilik ilkesine aykırı olduğu savunulmuştu.



Tecavüz, saldırı, dolandırıcılık
İptali istenen maddeler arasında tecavüz ve benzeri toplumda infial yaratabilecek yüz kızartıcı eylem veya davranışlarda bulunulması halinde suçu işleyene TCK kapsamında verilecek cezaların haricinde suçu işlememiş olan tarafa da ceza uygulanmasına ilişkin 9’uncu madde de yer aldı. Haksız kazanç sağlanması, yolcunun dolandırılması, yolcuya, denetim görevlilerine, diğer sürücülere veya üçüncü şahıslara fiili saldırıda bulunulması, kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi durumunda taşımacı ve şoförlere ayrı ayrı ceza uygulanmasına ilişkin maddelerin de iptali talep edildi.

Mahkeme: Yetki belediyede
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 30 Kasım 2021 tarihli kararı ile dosyayı karara bağladı ve oybirliği ile davayı reddetti. Mahkeme, meslek odasının cezai yaptırımların kanunla düzenlenmesi gerektiği yönündeki itirazına karşı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesini hatırlattı. Bu yasa ile  ulaşımla ilgili görev ve yetkilerin yerine getirilmesi amacıyla  büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurulduğu kaydedilerek  UKOME’lerin günün gelişmelerine göre ulaşım hizmetinin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için yasal sınırlar içinde her türlü tedbiri almaya yetkisine sahip olduğu vurgulandı. Dava konusu UKOME kararları ile yapılan düzenleme ile getirilen değişikliklerin, kent genelinde yapılan ulaşım hizmetlerinin; kaliteli ve güvenli olmasını, takibi ve kontrolü ile denetim ve gözetiminin yapılması amacını taşıdığına dikkat çekilerek  bu konunun belediyelerin sahip olduğu genel yetki sınırları içinde olduğu kaydedildi. Düzenlemenin kamu yararına uygun olduğu sonucuna varıldı.



"Şahsilik ilkesi ihlal edilmedi"
Kararda ayrıca hukuka aykırılık sebepleri olarak ileri sürülen temel iddialardan birinin aynı fiil sebebiyle birden fazla ceza verilmesi ve suç ve cezada şahsilik ilkesinin ihlal edildiği yönünde olduğu, ancak hukukta farklı yasal düzenlemelerde araç sahibinin veya işverenin sorumluluğunu düzenleyen çok sayıda yasa hükmü olduğu aktarıldı. Kararda “Dolayısıyla aynı fiilden dolayı birden çok ceza verildiği ya da suç ve cezalarda şahsilik ilkesine aykırı hareket edildiğinden söz edilmesi mümkün değildir” denildi.

İlgili Haberler
İstanbul'da taksiciler yabancı yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! Vatandaşlar olaya sessiz kaldı İstanbul'da taksiciden pes dedirten mazeret: Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım Yolcuya "gel sen sür" diyen taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam İstanbul'da taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı 'Kısa mesafe alırsa şerefsiz' diyen taksici izleyenleri çıldırttı: Ben Türk'ü mü kazıklayım?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı
Foto Galeri Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv sektöründe değişim! Satışları 11 ayda yüzde 325 arttı
Otomotiv sektöründe değişim! Satışları 11 ayda yüzde 325 arttı
Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı
Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı
Kocaeli'de 'Pitbull' çetesine operasyon! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de 'Pitbull' çetesine operasyon! 16 şüpheli gözaltına alındı
MÜSİAD'dan Bakan Nebati'nin iş dünyası ile görüşmesine olumlu mesaj
MÜSİAD'dan Bakan Nebati'nin iş dünyası ile görüşmesine olumlu mesaj
Jandarma personel alımı sahil güvenlik astsubay alımı şartları neler?
Jandarma personel alımı sahil güvenlik astsubay alımı şartları neler?
Karadeniz sel ve yangın arasında! Bu döneme dikkat
Karadeniz sel ve yangın arasında! Bu döneme dikkat
TOKİ’den yatırımcıya fırsat arsalar KDV'den muaf satılacak yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade
TOKİ’den yatırımcıya fırsat arsalar KDV'den muaf satılacak yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade
Bina inşaatı maliyeti yüzde 41 arttı TÜİK rakamları açıkladı
Bina inşaatı maliyeti yüzde 41 arttı TÜİK rakamları açıkladı
Mustafa Varank kaç yaşında aslen nereli? Mustafa Varank ailesi
Mustafa Varank kaç yaşında aslen nereli? Mustafa Varank ailesi
15 TL'ye satılıyor! 21 bitki karışımından yapılıyor: Hatay'da talep patladı
15 TL'ye satılıyor! 21 bitki karışımından yapılıyor: Hatay'da talep patladı