'Kısa mesafe alırsa şerefsiz' diyen taksici izleyenleri çıldırttı: Ben Türk'ü mü kazıklayım?

Komedyenler Pınar Fidan, Cihan Akıncı ve Oktay Kaya programında konuşan taksicilerin sözleri pes dedirtti.

Sosyal medya platformu Youtube'da komedyenler Pınar Fidan, Cihan Akıncı ve Oktay Kaya tarafından yapılan Volkşov programında konuşan taksiciler izleyenleri çileden çıkardı. Komedyenleri gören taksici "Ben sizden polis diye korktum" dedi. Komedyenlere kartını veren taksici "Pahalı geziyorum, günlüğü Araplara 150 dolardan aşağı gezmiyorum. 1000 TL, 1100 TL'den aşağı kontağı açmıyorum" dedi.



"Kısa mesafe alırsa şerefsiz"

Kısa mesafeyle ilgili isyan eden taksici "Taksim Meydan'dan Nişantaşı'na bir iş aldın, git geri gel 1 saat. Kaç para aldın? 20 lira. Bu adam ne yapacak? Karı mı satacak? Uyuşturucu mu satacak?" ifadelerini kullandı. Kendisi de taksiye bindiği zaman taksicilerin kısa mesafeye yolcu almadığını belirten taksici "Hiçbir şey demiyorum, haklı. Kısa mesafe alırsa şerefsiz zaten." diye konuştu.



"Ben Türk'ü mü kazıklayım? Kazıklayamam"

Plaka sahibine 18 bin lira verdiği dile getiren taksici çalıp çırparak para kazandığını belirtti. Müşterilerini kazıklamayla ilgili taksici "Ben Türk'ü mü kazıklayım? Kazıklayamam. Ben gerçeği söylüyorum. Kendi ülkemin adamı. Ben 1 hafta çok şerefli şekilde çalıştım, cepte para yoktu. Taksicilerle ilgili ise taksici "18 bin tane taksicinin içinde 10 bin tanesi cezaevinden çıkmış, işsiz kalmış, batmış doğru düzgün adam bulamazsın." dedi.