TV8 2. Sayfa canlı yayınında Gülşen Yüksel Salt'tan Seçil Gür'e 'göğüs silikonu' şoku

TV8'de canlı yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Seçil Gür stüdyoya ayak basar basmaz sunuculardan Gülşen Yüksel Salt'ın 'görğüs silikonları'na verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı. Gür, programın ilerleyen saatlerinde 'klimadan üşüdüğünü' ifade ederek üzerine sweatshirt giydi.

TV8 2. Sayfa programında Seçil Gür'e 'meme estetiği' şoku... Serdar Ortaç ile ilişkisini bitirmesiyle son günlerde magazin gündemine gelen ünlü şarkıcı Seçil Gür, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk oldu yayına katıldığı ilk saniyelerde sunucuların tepkisiyle karşılaştı.

"Seçil ben sana inanamıyorum"

Daha önceki gelişinde Gür'ü silikon yapmamaları için uyardıklarından bahseden Gülşen Yüksel, "Seçil ben sana inanamıyorum. Seni o kadar tembihledim, Güzel Seçil dedik ki sana; doğallığını bozma dedik, ne yaptın sen?" diye sitem ederek noktayı koydu.







Yayına konuk olan Gür, derin bir göğüs dekoltesine sahip kıyafet ile geldi.

Program sunucularından Müge ve Gülşen'in tepkileri ne kadar şok olduklarını açıkça gösterdi.





Gözlerini Seçil Gür'ün dekoltesinden bir türlü alamayan iki sunucu, şarkıcının yeni silikonlarına tepkilerini göstermekten kaçmadılar.





Bu tepkilerden sonra ciddi bir şekilde ne yapacağı konusunda kararsız kalan Gür, çok üşüdüğünü söyledi ve reklam arasında üstüne sweatshirt giyerek konuyu kapattı.

Seçil Gür'ün son zamanlarda ise Celil Nalçakan ile bir ilişki yaşadığı gündemde yer alıyor.