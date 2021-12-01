Alişan oğlunun Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoyu paylaştı tepki yağdı

Alişan'ın Şubat ayında 3 yaşına basacak olan oğlu Burak'ın, ünlü oyuncu Müge Boz'un kızı Vina için "Vina benimsin" dediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından şarkıcıya tepki yağdı. Alişan "Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin"' eleştirilerine 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yanıt verdi.

2,4 milyonluk Instagram hesabından oğlu Burak ile sık sık paylaşım yapan Alişan, geçen günlerde oğlu Burak'ın, Müge Boz'un kızı Vina'yı izlerken yaşadığı mutluluğa dair bir video paylaşmıştı. Burak'ın, 'Vina benimsin' sözleri herkesi güldürmüştü. Ancak sosyal medyada Alişan'a, 'çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' eleştirileri yağdı. Sessizliğini bozan Alişan, eleştirilere TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayına telefonla bağlanarak yanıt verdi.

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'ın, ünlü oyuncu Müge Boz'un kızı Vina'ya "Vina benimsin" diye seslendiği videosu sosyal medyada çok konuşuldu.









'Vina benimsin'

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in kızları Vina'ya seslenen Burak, 'Vina benimsin' sözleriyle herkesi güldürdü. Sosyal medyada bu videoyu sevimli bulan da oldu, Alişan ve Buse Varol'u 'çocuk yetiştirme' konusunda eleştiren de oldu...

'Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' eleştirisi

Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı 'Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin/Kendi kızın için böyle video çekilseydi paylaşır mıydın' sözleriyle eleştirdi.

Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına bağlanan Alişan, olayın perde arkasını anlattı ve eleştirilere cevap verdi.