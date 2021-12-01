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Kuru domates kavurması nasıl yapılır enfes lezzet!

Enfes bir tarifle karşınızdayız kuru domates kavurması. İşte sizler için tarifi...

Kuru domatesi daha önce böyle görmediniz! Tadına, dokusuna, pratikliğine hayran kalacağınız bir tarifle daha karşınızdayız. Bu kez kenarda bekleyen domatesleri kullanmanın tam zamanı. İster salata ister meze deyin, her haliyle enfes bir lezzet bu. İşte sizler için kuru domates kavurması tarifi... 

Malzemeler;

250 gr kuru domates 1 çay bardağı zeytinyağı 1 su bardağı ceviz 1 yemek kaşığı susam 5 diş sarımsak 2 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber Yarım tatlı kaşığı kekik Yeteri kadar tuz.

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