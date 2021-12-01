Bülent Arınç mı dışarıdan yoksa Devlet Bahçeli mi?

Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği röportajında “Bir adam eşkıyaya sahip çıkarken benim kardeş diyebildiğim bir insan bana sahip çıkmazsa ben bundan gücenirim” dedi...

O 'bir adam' dediği kişi kimdi?.. Tabii ki Devlet Bahçeli'ydi... 'Eşkiya' dediği de Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz… Aynı Bülent Arınç, Bahçeli’ye “O bizim dışımızda biri” diyor röportajında… 15 Temmuz ve sonrasında kimin içerde kimin dışarıda olduğunu herkes gördü Sayın Arınç… Ben yine de Arınç mı dışarıdan yoksa Devlet Bahçeli mi kısacık anlatıverdim...