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İstanbul'da taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

İSTANBUL Beyoğlu'nda lodosta yağmur altında kalan turistler durdurdukları taksi sürücülerinin taksimetre açmayıp pazarlık yapmaları sonucu taksiye alınmadı. Müşteri seçen taksiciler kameralara yansıdı.

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İSTANBUL Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki olaylar lodosun etkili olduğu pazartesi günü yaşandı. İlk olarak yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksicinin 2 metre sonra durup başka müşteriyi alması kameraya yansıdı.

Daha sonra yine Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir turist, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle karşılaştı. Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı. Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı. Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici onları alıp yoluna devem etti.

Bu sabah yine Taksim Meydanı'nda turistlerin durdurduğu taksi sürücülerinin pazarlık yapmaları ve anlaşamayınca müşteriyi almadan yollarına devam ettikleri görüldü.

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