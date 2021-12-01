HDP'li Garo Paylan: Ortak adayımız yüzde 75 ile kazanacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, TELE 1'de katıldığı programda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti ile ittifak halinde olduklarını yine gizlemedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, TELE 1'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı tarafından her fırsatta yalanlanmasına rağmen yerel seçimlerde ittifak kurduklarını itiraf eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Bütün büyükşehirleri hep beraber AK Partiden aldık. HDP'yi kapatarak gücümüzü dışarı itmeye çalışıyorlar. Burada tüm muhalefete büyük bir iş düşüyor. HDP ile aynı şekilde düşünmüyor olabilirsiniz ama bu saldırıyı hep beraber durdurmalıyız" dedi.

"Ortak adayımız yüzde 75 ile kazanacak"

Paylan, ittifak ortaklarına, "Hep beraber sorumluluk almalıyız. Bunu başarırsak, HDP kapatılmazsa cumhurbaşkanı adayımız yüzde 75 ile kazanacaktır" çağrısında bulundu.