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Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden asgari ücret teklifi

Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden asgari ücret teklifi

Asgari ücret zam oranı beklentisine dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Asgari ücret şu ânda Türkiye’de neredeyse esas ücret olmaya başladı. Toplumun çok az bir kesiminin aldığı ücret olmalı ve tamamen vergi dışı kalmalıdır” dedi.

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Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, asgari ücret zammı beklentisine dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret için yapılacak zam miktarının milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklendiğini dile getiren BSMMMO Başkanı Yılmaz, “İşçi ve işveren tarafında milyonlarca kişi, asgari ücret konusunda alınacak kararı bekliyor. Son günlerin öne çıkan gündem maddelerinden biri de asgari ücretin ne kadar olacağı. Asgari ücretin ne olacağından önce, vatandaşın alım gücünün korunması önemlidir. Asgari ücretin tamamen vergi dışı kalması gerekir. Bu bir genel ücret seviyesi olmamalıdır. Toplumun çok az bir kesiminin aldığı ücret olmalıdır. Şu ânda Türkiye’de neredeyse baz ücret olmaya başladı” dedi.
"Dengeyi iyi kurmak gerekiyor"
Oran belirlenirken, işçi-işveren tarafları açısından geniş düşünülmesi gerektiğinin altını çizen BSMMMO Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyelim ki asgari ücret 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Yine siz bundan vergi almaya devam ederseniz, bu işverenin de üzerine binecek. Bir işçinin maliyeti 6-7 bin lira olacak. O zaman işveren, belki de işçi çalıştırmaktan vazgeçecek. Ne bu durumu yaşatacak ne de çalışanların insanca yaşamasını önleyecek bir ücret olmalı. Bu dengeyi iyi kurmak gerekiyor.”

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