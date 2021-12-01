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Antalya'da 7 çocuk babasından acı haber geldi

Antalya'da 7 çocuk babasından acı haber geldi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Abdullah Utku (38), hayatını kaybetti.

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Gazipaşa'ya 30 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeninde saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Utku'nun cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

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