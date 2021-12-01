Vedat Bilgin kimdir aslen nereli kaç yaşında Vedat Bilgin ailesi

2022 yılı asgari ücret görüşmelerinin başlaması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. Akademisyen, bürokrat aynı zamanda yazar olan Vedat Bilgin, aslen Bayburt Aydıntepe doğumlu ve 67 yaşında. İki çocuğu olan Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin Hande Bilgin ile evlidir.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. Ankara milletvekili olarak meclise giren Vedat Bilgin aslen Bayburtlu ve 67 yaşında. Akademisyen ve yazar olan Vedat Bilgin evlidir. İki çocuğu olan Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin Hande Bilgin ile evlidir.

Akademisyen ve yazar olan Vedat Bilgin üniversite ve modernleşme sorunu ile ilgili fikri ve bilimsel çalışmalar yapmıştır. 67 yaşında olan Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapmıştır. Vedat Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır.

İki çocuğu olan Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin Hande Bilgin ile evlidir.

Vedat Bilgin kimdir: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.

26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.