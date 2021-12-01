BIST 1.875
DOLAR 13,42
EURO 15,27
ALTIN 765,72
HABER /  EKONOMİ

Benzine kallavi indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli

Benzine kallavi indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli

Benzin fiyatlarında bu gece yarısı saat 24:00'tten itibaren geçerli olmak üzere litre başına 58 kuruş indirim yapıldı.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim haberleri gelmeye başladı. Dün motorine gelen 44 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine litre başına 58 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada 2 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına 58 kuruşluk indirim gerçekleştiği duyuruldu.

İndirimli fiyatlar ne kadar olacak?

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 liraya inecek. Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Güncel motorin litre fiyatları ne kadar?

Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,78 liradan 9,34 liraya, Ankara’da 9,86 liradan 9,42 liraya, İzmir’de ise 9,88 liradan 9,44 liraya geriledi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pratisyen doktorlar 2022'de kaç para zam alacak yeni maaşlar ne kadar?
Pratisyen doktorlar 2022'de kaç para zam alacak yeni maaşlar ne kadar?
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın tek sebebi...
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın tek sebebi...
Ali Babacan iddialı konuştu: Bu krizden 6 ayda çıkarız
Ali Babacan iddialı konuştu: Bu krizden 6 ayda çıkarız
AK Partili Özhaseki’den Akşener’e cevap: Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş
AK Partili Özhaseki’den Akşener’e cevap: Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş
Hemşire maaşları 2022 zam geldi kaç para olacak yeni maaşlar
Hemşire maaşları 2022 zam geldi kaç para olacak yeni maaşlar
Ali Erbaş: DEAŞ FETÖ gibi örgütlere karşı dikkatli olmalıyız
Ali Erbaş: DEAŞ FETÖ gibi örgütlere karşı dikkatli olmalıyız
Çıkmak için 300 TL istedi! İzmir'de kiraya verdiği eve girince hayatının şokunu yaşadı
Çıkmak için 300 TL istedi! İzmir'de kiraya verdiği eve girince hayatının şokunu yaşadı
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak zamlı yeni maaş tablosu
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak zamlı yeni maaş tablosu
Afyonkarahisar'da 'damsız girilmez' kavgası! Kurşun yağdırıp delik deşik etti
Afyonkarahisar'da 'damsız girilmez' kavgası! Kurşun yağdırıp delik deşik etti
Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf
Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf