Benzine kallavi indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli

Benzin fiyatlarında bu gece yarısı saat 24:00'tten itibaren geçerli olmak üzere litre başına 58 kuruş indirim yapıldı.

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Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim haberleri gelmeye başladı. Dün motorine gelen 44 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine litre başına 58 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada 2 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına 58 kuruşluk indirim gerçekleştiği duyuruldu.

İndirimli fiyatlar ne kadar olacak?

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 liraya inecek. Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.