BIST 1.875
DOLAR 13,42
EURO 15,27
ALTIN 765,72
HABER /  MAGAZİN

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf

Geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen Kadir İnanır'ın tedavisinin sürdüğü özel odada ziyaret eden arkadaşı, usta oyuncunun sevenlerine mesajını sosyal medya hesabından paylaştığı ilk fotoğrafıyla duyurdu.

Abone ol

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

İlk fotoğraf

Usta oyuncuyu tedavisinin devam ettiği nöroloji servisindeki özel odasında ziyaret eden bir arkadaşı, uzun süre sonra İnanır ile ilgili ilk fotoğrafı paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafı altına “Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor” mesajı not edildi.

İlgili Haberler
Kadir İnanır aslen nereli kaç yaşında bilinmeyen hayatı Kadir İnanır sevgilisi Jülide Ateş kimdir evlendiler mi? Kadir İnanır hiç evlendi mi?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elleriyle yüzünü kapatmış vücudu halatla bağlı olarak gömülen bin 200 yıllık mumya bulundu
Foto Galeri Elleriyle yüzünü kapatmış vücudu halatla bağlı olarak gömülen bin 200 yıllık mumya bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
13 yıllık birikimini saniyeler içinde kaybetti
13 yıllık birikimini saniyeler içinde kaybetti
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge ile kaç para olacak yeni zam
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge ile kaç para olacak yeni zam
Yolcu seçmekten aracı bağlanan taksicinin savunması 'pes' dedirtti
Yolcu seçmekten aracı bağlanan taksicinin savunması 'pes' dedirtti
LC Waikiki'den yatırım Aksaray'da 5 bin kişiyi istihdam edecek fabrikanın temeli atıldı
LC Waikiki'den yatırım Aksaray'da 5 bin kişiyi istihdam edecek fabrikanın temeli atıldı
Bakan Mahmut Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e sunulacak
Bakan Mahmut Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Öğretmenlere kariyer geliyor 1000 lira 2000 lira artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Öğretmenlere kariyer geliyor 1000 lira 2000 lira artış
Dünya'ya asteroit çarpacak mı? Türkiye Uzay Ajansı açıkladı
Dünya'ya asteroit çarpacak mı? Türkiye Uzay Ajansı açıkladı
Polis maaşları 3600 ek gösterge ile net kaç para olacak yeni polis maaşları
Polis maaşları 3600 ek gösterge ile net kaç para olacak yeni polis maaşları
Nevşehir'de 17 yıl sonra kahreden kader! Kapıyı açıp eve giren şok oldu
Nevşehir'de 17 yıl sonra kahreden kader! Kapıyı açıp eve giren şok oldu
Kayseri'de kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası
Kayseri'de kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası