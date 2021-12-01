BIST 1.878
DOLAR 13,46
EURO 15,29
ALTIN 768,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nevşehir'de 17 yıl sonra kahreden kader! Kapıyı açıp eve giren şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de 17 yıl sonra kahreden kader! Kapıyı açıp eve giren şok oldu

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Şahsın; babası ve kardeşinin de 17 yıl önce karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi de olan 54 yaşındaki Kemal Şengül'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 3 çocuk babası Kemal Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede talihsiz adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şengül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

17 yıl önce babasının öldüğü evde öldü
Öte yandan, Kemal Şengül'ün babası Seyit Şengül'ün 17 yıl önce, avukat olan kardeşi Köksal Şengül'ün de babasından 1 yıl sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi. Kemal Şengül'ün cenazesi, Derinkuyu Mezarlığı'nda baba ve kardeşinin yanına defnedilecek. Kuzeni Uğur Şengül, ”Geçmişte Seyit amcam da aynı bu evde soba zehirlenmesinden vefat etti." dedi.

"Bu da aynı kaderi paylaştı"
Şengül "Kemal ağabeyim de Pazartesi akşam saatlerinde evine gelmiş. Biz farkına Salı günü akşam vardık. O da soba zehirlenmesinden vefat etti. Kardeşi de petrol istasyonu vardı. O da orada soba zehirlenmesinden vefat etti“ dedi. Babası ve kardeşiyle aynı kaderi paylaştığını söyleyen arkadaşı İsmail Kuşçu da, “Babasıyla kardeşi de soba zehirlenmesinden vefat etmişti. Bu da aynı kaderi paylaştı. Onu da babasıyla kardeşinin yanına defnedeceğiz" şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tüm dünyada oylamaya açtı! İşte Anadolu Ajansı yılın fotoğrafları...
Foto Galeri Tüm dünyada oylamaya açtı! İşte Anadolu Ajansı yılın fotoğrafları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası
Kayseri'de kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Tamam anladık gaz yağı alamadık
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Tamam anladık gaz yağı alamadık
Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile derecesine kaç para olacak?
Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile derecesine kaç para olacak?
İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesinde
İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesinde
3600 ek gösterge nedir maaşa etkisi nedir kimleri kapsıyor son durum
3600 ek gösterge nedir maaşa etkisi nedir kimleri kapsıyor son durum
Irkçılık söylemi! ETİ 'Negro' ismini değiştirdi: Yeni ismi bakın ne oldu
Irkçılık söylemi! ETİ 'Negro' ismini değiştirdi: Yeni ismi bakın ne oldu
Muğla'da çöpten çıkanlar görenleri isyan ettirdi: Yazıktır, günahtır
Muğla'da çöpten çıkanlar görenleri isyan ettirdi: Yazıktır, günahtır
Kocaeli'de genç öğretmenden kahreden haber geldi
Kocaeli'de genç öğretmenden kahreden haber geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira zam yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira zam yapılacak
İzmir'de kötü koku gelince korkunç olay ortaya çıktı! Streç filme sarıp yatak odasına...
İzmir'de kötü koku gelince korkunç olay ortaya çıktı! Streç filme sarıp yatak odasına...