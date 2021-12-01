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Kayseri'de kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası

Kayseri'de kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası

KAYSERİ’de, gittiği halasının oğlunun düğününde oynadığı gerekçesiyle eşi B.Ö.’yü, darbettiği iddia edilen Hakan Ö., tutuksuz yargılandığı davada 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezayı ertelemedi.

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Olay, ağustos ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. B.Ö., eşi Hakan Ö.’den halasının oğlunun düğününe gitmek için izin istedi. Hakan Ö. de düğünde oynamaması karşılığında gidebileceğini söyledi. Düğünden sonra eve gelen çiftin çocuklarından biri durumu babasına söyleyince  tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Ö. eşini saçından çekerek itekledi. B.Ö.’nün şikayeti üzerine Hakan Ö. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Hakan Ö. ile şikayetçi eşi B.Ö. hazır bulundu. Eşini darbetmediğini öne süren sanık Hakan Ö., “Eşimin akrabasının düğünü vardı. Ben, Sivas’a gidecektim. Eşime, 'düğüne git ama oynama’ dedim. Çocuğuma sorduğumda ‘oynadık’ dedi. O yüzden tartıştık. Ama, kesinlikle vurmadım. Elimi atınca boynuna geldi” diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu belirten B.Ö. ise, “Beni düğünde oynanamam konusunda uyardı. ‘Makyaj yapma’ dedi. Akrabalar benimle oynamak istedi. Ben de oynadım. Çocuklara sorunca düğünde oynadığımı öğrendi. Beni hırpaladı. Saçımı ve kulağımın arkasını çekti. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Hakan Ö.’yü, ‘yaralama’ suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.   

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