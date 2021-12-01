Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile derecesine kaç para olacak?

Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede artık sona gelindi. 2022 yılının başında hayat geçmesi beklenen 3600 ek gösterge ise öğretmen, polis, imam, hemşire meslek gruplarında çalışanların hem maaşı hem de emeklilik hakları değişecek. Peki 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşları derecelerine göre kaç para olacak?

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Milyonlarca memurun gözü kulağı 3600 ek gösterge çalışmalarından gelecek güzel haberde. 3600 ek göstergede artık sona gelindi. 2022 yılında hayata geçmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak hem de bu meslek gruplarında çalışanların emeklilik hakları değişecek. Peki nedir 3600 ek gösterge, derecesine göre öğretmen maaşları nasıl artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ve yeni gelişmeler...

2022 yılında tamamlanacak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını belirtti..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ek göstergeyle neler değişecek: Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Maaş ve emeklilik hakları değişiyor: Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu..

Kimleri etkileyecek: Polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere kamudaki meslek gruplarını kapsayacak. Bu meslek grubundakilerin 2200,3000 olan ek göstergeleri 3600'e çıkacak. Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, hem görev ücreti hem de emekli aylığı, ikramiyesine yansıyacak.

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeler yüzde 20-25 oranında artacak. Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira.

Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 135 ve 4 bin 990 lirayı buluyor. Bugün otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan yeni uygulama ile 185 bin lira alacak.