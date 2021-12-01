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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira zam yapılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika sağlık çalışanlarına müjde geldi... Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak zammı duyurdu...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yapılacak zammı açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi. İşte Koca'nın o açıklamaları...

- Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak.

- Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam o sırada kolundan tuttu ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koca açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi" diye sordu. Gazetecilerin hekimlerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama yaptığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Para pul söylemedi mi" diye sordu. Bakan Koca da detay vermediğini ifade etti. Erdoğan, 'Detaylarını sizden alabilir miyiz' sorusu üzerine, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" diye konuştu.

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