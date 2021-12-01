Merkez Bankası döviz kuruna müdahale etti! Dolar dalgalanmaya başladı.

MERKEZ Bankası, bugün tekrar 13 lirayı aşan dolar kuruna müdahale ettiğini açıkladı. Sabah saatlerinde 13.50 liranın üzerine çıkan dolar müdahale sonucu düşüşe geçtikten kısa süre sonra tekrar yükselişe geçti.. İşte son dakika açıklamasının ayrıntıları...

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30 Kasım sabahına 12.88 ile başlayan dolar gün içinde yaşanan gelişmelerden sonra akşam saatlerinde 13.95'i gördü. Geceyi 14 sınırında kapayan dolar sabah saat: 07:20'de dolar 13,56 lira ile güne başladı. Öğleye kadar 13.80'lere kadar çıkan dolara Merkez Bankası müdahale etti.

Merkez Bankası: Doğrudan müdahale ediyoruz...

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi. Müdahale öncesi 13,80 seviyelerinde olan dolar/TL, müdahale sonrası 12,50 seviyesinin altını gördü. Böylece müdahale ile yüzde 9.5 indi.

Müdahale sonrası dolar ne yaptı?

Merkez Bankası'nın dolara müdahale edildiği açıklamasının ardından kısa bir düşüş yaşayan dolar, yeniden 13,50 TL'nin üzerine Euro/TL ise 15,19'a çıktı. Döviz kurları tekrar düşüşe geçti ve dolar saat 12:25 itibariyle 13.15 lira seviyelerinde işlem görüyor. Euro da 15 liranın altını gördü.

Saat 12:45 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesi sonrasında dolar 12.52 liraya kadar geriledi. Euro da 14.18 liradan işlem görmeye başladı.

Saat 13:00 itibariyle piyasalar: 12.50 seviyesine gerileyen dolar 15 dakikada tekrar 13.09 lira seviyesinin üstüne çıktı. Eura da 14.85 liranın üzerinde...

Saat 13:15 itibariyle piyasalar: Dolar tekrar 13.36 liranın üzerine çıkarken euro da 15 lirayı geçip 15.16 lira seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Saat 14:00 itibariyle piyasalar: Dolar 13 liranın, euro da 15 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar 13.27 liradan satılırken, euro 15.04 liradan işlem görüyor.

Tunç Şatıroğlu saat ve fiyat verip uyardı

Teknik analist Tunç Şatıroğlu, Merkez'in müdahalesi sonrası saat verdi. Saat 12:20'de bir paylaşım yapan Tunç Şatıroğlu, "#DolarTL 'ye müdahale sonucunda 13,34'ün altında bir saat kalamazsa geçmiş olsun" dedi. Dolar 12.60 TL'nin altında bir gün kalmadan düzeltme başladı diyemeyeceğini belirten Şatıroğlu, "Ancak 12,60 iyi bir alım fırsatı olabilir. Şu anda takip ediyorum, karar vermeden önce sakin olmak lazım" yarısı yaptı.