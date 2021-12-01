Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve stokçuluk mesajı: Mezar edeceğiz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Dolar kurundaki hareketlilik ve stokçularla ilgili konuşan Erdoğan "Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz." dedi. Erdoğan toplantı sonrası da Merkez Bankası'nın müdahalesi için "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin son 19 yılına damga vuran demokrasi ve kalkınma hamlesi, her adımını yenisi takip eden dinamik bir süreç olarak yaşanmıştır. Şimdi bu dinamik sürecin yeni bir aşamasında bulunuyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, milletvekillerine bütçenin Genel Kurul çalışmalarında başarılar dileyerek başladı.

Konuşmasından satır başları şöyle:

-Yatırım istihdam üretim stratejisi öyle bir anda ortaya çıkmış değildir. Ülkemize kazandırdığımız her hizmet bu atılıma hazırlık amacı taşıyordu.

- Cahit Zarifoğlu'nun 'Motorlu Kuş' hikayesini bilirsiniz. Bir kırlangıca başka cins kuşlar tarafından küçük bir motor takılır. Kırlangıç başka motor uçmaya başlar ve kendi kanatlarını kullanmayı unutur, gagası özelliğini kaybeder. Boynu sağa sola dönemez etrafını göremez. Durumu kötüleşen kırlangıcın motorunu çıkarmaya karar verirler ama artık kırlangıcın kanadı uçabilecek durumda değildir. Birileri içeriden birileri dışarıdan Türkiye'ye bunu yaptılar.

- Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye artık çok olmaya başladı diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular.

Bunlar zaten faizci

-Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye artık çok olmaya başladı diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular. Dün başka bugün başka söyler, yarın daha başka söylerler. Bunlar zaten faizci, bundan şüphe var mı?

-Hem yüzde 1'e indirin diyor, yemin de ediyor. İstediğiniz kadar yemin edin. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse, bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı faydasınız.

Döviz kurundaki hareketlilik

-Döviz kurundaki belirsizliklerdeki samimi endişeyi anlıyoruz, kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentilerin rakamın seviyesi değil istikrar olması gerektiğinin farkındayız. Çarşı pazardaki fahiş artışın mantıklı izahının olmadığını görüyoruz.

-Türkiye yüksek faiz üzerinden kurulan para politikasını artık terk etti. İstiyorlar ki Türkiye ver eline al ekmeğini günlerine geri dönsün. Biz bu mankurtlara hadi oradan diyoruz.

Yüksek faizde gitsek bu büyümeyi göremeyecektik

-Yüksek faizde gitseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Belki bu sıkıntıları da yaşamayacaktık. Bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkamayacaktık. Belki siyaseten riskli ama milletimiz için en doğru planı yaptık yapıyoruz. Parandan para kazananları sevindirmek yerine faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz.

Kur dediğin bugün artar yarın düşer

-Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline getirmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer; enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Güvenlikte olduğu gibi ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz.

-Siz otel odalarında IMF ile kulis atanlardan değil misiniz?

-Malını iki kat üç kat satmaya çalışanların sonu hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz, dinimizde haramdır yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecek. Osmanlı bunun bedelini ağır ödetti biz de ödeteceğiz. Vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, döviz alırken, alış veriş yaparken sükunetten ayrılmayın. Bizim amacımız daha çok üretecek, kazanacak, refahı arttıracak alanlara aktaracak bir ekonomik yapı inşa etmektir.

-Bizim önümüzü 19 yıldır kesemedikleri için biz bugün bu büyük değişimi hayata geçirebiliyoruz. Bunu başararak asırlık rüyayı gerçeğe dönüştüreceğiz.

-Ne diyorlar zam zam zam. Utanın ya. Şu an da Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına bakın bizdeki fiyatlara bakın. Bölgelerine göre en ucuza veren ülke biziz.

Vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz

-Alım gücü düşen vatandaşlarımız için adım atmaya hazırlanıyoruz, kimseyi hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz. Yeni ekonomik programımızı uygularken her kesimin yanında yer alacağız.