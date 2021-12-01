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Beşiktaş Chelsea'de oynayan stoperi istedi

Beşiktaş Chelsea'de oynayan stoperi istedi

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesine takviye yapılmasını isterken öne çıkan isim ise Chelsea forması giyen Malang Sarr oldu.

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Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, kaliteli ve genç bir stoper almak için scout ekibinin çalışmalarını takip ederken, her türlü gelişmeyi de yakından izleyip, değerlendiriyor.

Bunlardan biri de Batshuayi'nin transfer edildiği Chelsea kulübüyle kurulan yakın ilişkiler.

Fotomaç'ın haberine göre; Belçikalı forvetin şu ana kadar bekleneni verememesi de yönetimi farklı düşüncelere yöneltti. Siyah-beyazlıların hedeflerin biri de Batshuayi için ödemeyi kaybetmemek için Chelsea'den başka bir oyuncu getirmek.

Bazı isimler belirlendi. İngiliz ekibiyle görüşmeler yapılacak. Hedef ise zamanında Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye getirmek istediği Malang Sarr. Fransız sol stoperin Batshuayi'ye ödemelerin kaybedilmeden alınmasına çalışılacak..

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