Muğla'da çöpten çıkanlar görenleri isyan ettirdi: Yazıktır, günahtır

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde paketi açılmamış taze meyve sebzelerin çöpe atılması, vatandaşların tepkisini topladı.

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Bodrum’da motokuryelik yapan Mehmet Şahin, Konacık Mahallesinde motosikleti ile seyrettiği sırada belediye temizlik işçilerinin paketi açılmamış çok miktarda taze meyve ve sebzeyi çöp konteynerinden çıkarttığını fark etti. Çöp konteynerine iyice yaklaşan Şahin, kasalar dolusu taze meyve ve sebzenin çöpe atıldığını gördü. Yenilebilir durumdaki ürünlerin bu şekilde çöpe atılması, çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti.



Cep telefonu ile ürünlerin görüntüsünü çeken Mehmet Şahin, meyve ve sebzelerin bir kısmını alıp evine götürdüğünü dile getirerek, “Eşimi iş yerine bırakıp dönerken belediye temizlik görevlilerinin gayet iyi durumdaki taptaze meyveleri sebzeleri çöp konteyneri içerisinden çıkardıklarını gördüm. Yaklaşıp yakından baktığımda çok miktarda meyvenin ve sebzenin çöp konteynerinin içerisinde olduğunu gördüm. Vicdanım el vermedi. Ben de aldım” dedi.







"Yazıktır, günahtır"

Çöpteki ürünlerin kimler tarafından atıldığını bilmediğini dile getiren Şahin, “Eğer market veya manav işletmeleri tarafından atıldıysa bunlar, askıda meyve sebze olarak vatandaşa verilebilirdi. Yazıktır, günahtır. Durumu iyi olmayan insanlara verilebilirdi. Ya da ucuz fiyattan verilebilirdi. Belediye görevlileri de tepkiliydi” dedi.