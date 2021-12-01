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Irkçılık söylemi! ETİ 'Negro' ismini değiştirdi: Yeni ismi bakın ne oldu

Irkçılık söylemi! ETİ 'Negro' ismini değiştirdi: Yeni ismi bakın ne oldu

Eti, birçok dilde ırkçı-ayrımcı anlamda kullanılan bir kelime olan 'negro' adını bisküvisinden çıkardı. Bisküvinin yeni adı 'Nero' oldu.

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Bisküvi üreticisi Eti, bazı dillerde siyahlara yönelik ırkçı amaçlarla kullanılan 'Negro' ifadesinin yer aldığı bisküvisinin ismini 'Nero' olarak değiştirdi. Şirketten yapılan açıklamada "Bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz" denildi.

'Negro' kelimesinin bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanıldığı belirtildi ve ihraç ürünlerinde de ismin değiştirileceği belirtildi. Şirket açıklamasında "Kalitesi ve lezzetiyle tüketicilerimizin gönlünde taht kuran köklü markalarımızdan biri de Eti Negro’dur. Bisküvimiz, içeriğinde yoğun miktarda kakao bulunması nedeniyle siyaha yakın bir renktedir ve ismini bu özelliğinden almıştır. İspanyolcada siyah rengi ifade eden negro kelimesi, ülkemizde tüketiciler nezdinde kakaolu bisküvinin adı haline gelmiştir. İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir. Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz." ifadelerini kullandı.



"Eti Nero markasıyla pazara sunacağız"
Açıklamanın devamında "Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edinmiş bir şirket olarak, bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık. Kaliteli bisküvi deneyimi yaşatan ürünümüzü içerik ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan Eti Nero markasıyla pazara sunacağız." denildi. 

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