BIST 1.877
DOLAR 13,44
EURO 15,29
ALTIN 768,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta faciadan dönüldü: Bir baktık mahvolmuş

Zonguldak'ta faciadan dönüldü: Bir baktık mahvolmuş

ZONGULDAK’ın Terakki Mahallesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelanda, park halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçaları düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelanda kopan kaya parçaları, park halindeki 67 ABD 566 plakalı Ford marka aracın üzerine düştü. Şans eseri heyelanda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Olayı anlatan Tuncay Koçaklı, "Hemen karşıda oturuyorum. Dün akşam hava şartları çok kötüydü. Gürültü oldu. Bir baktık araba mahvolmuş. Bahçeden, evin altından kaya parçaları geldi" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile derecesine kaç para olacak?
Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile derecesine kaç para olacak?
İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesinde
İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesinde
3600 ek gösterge nedir maaşa etkisi nedir kimleri kapsıyor son durum
3600 ek gösterge nedir maaşa etkisi nedir kimleri kapsıyor son durum
Irkçılık söylemi! ETİ 'Negro' ismini değiştirdi: Yeni ismi bakın ne oldu
Irkçılık söylemi! ETİ 'Negro' ismini değiştirdi: Yeni ismi bakın ne oldu
Kocaeli'de genç öğretmenden kahreden haber geldi
Kocaeli'de genç öğretmenden kahreden haber geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira zam yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira zam yapılacak
İzmir'de kötü koku gelince korkunç olay ortaya çıktı! Streç filme sarıp yatak odasına...
İzmir'de kötü koku gelince korkunç olay ortaya çıktı! Streç filme sarıp yatak odasına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Beşiktaş Chelsea'de oynayan stoperi istedi
Beşiktaş Chelsea'de oynayan stoperi istedi
Pegasus’tan cezasız bilet değişikliği hakkı
Pegasus’tan cezasız bilet değişikliği hakkı