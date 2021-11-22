Kadir İnanır aslen nereli kaç yaşında bilinmeyen hayatı

Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Kadir İnanır Muğla'da yaşadığı evde aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı. Felç kalma ihtimali var denen Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu doktoru açıkladı ve iddiaları yalanladı. 72 yaşındaki Kadir İnanır'ın hayatı da merak edildi. Peki Kadir İnanır evlendi mi, oğlu, çocukları var mı? Kadir İnanır sevgilisi Julide Ateş ile evli mi?

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Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında olan Kadir İnanır'dan gelen son haberler sevenlerini üzdü. 2 gün önce Muğla Ortaca'daki evinde aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki Kadir İnanır hemen hasteneye kaldırıldı. Felç kalma ihtimali var denen Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkındaki son bilgileri de doktoru paylaştı. Felç kalma riski yok fakat gözetim altında tutacağız diyen doktor sevenlerini rahatlattı. Bu olayın ardından Kadir İnanır'ın özel hayatı da merak edildi. Aslen Fatsalı olan Kadir İnanır hiç evlenmedi ve çocuk yapmadı. Yakışıklığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Kadir İnanır uzun süredir kendisi gibi oyunculuk yapmış Jülide Ateş ile birlikte. Sosyal medyada Kadir İnanır'ın herkesten sakladığı bir oğlu olduğu iddia edilse de Kadir İnanır'ın çocuğu yoktur.

Kadir İnanır son sağlık durumu: Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilmişti.

Felç durumu yok: Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yeni açıklamada, "Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyi, şun an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.

Kadir İnanır evlendi mi, çocuğu var mı: Hiç çocuğu yok. 2010 yılında verdiği bir röportajda “Neden çocuğunuz yok” sorusuna Doğru bir kadın çıkmadı herhalde. Nasıl benim babamın 14 çocuğu varsa, benim de o kadar olmasını isterdim. Yapamadık zamanında. Bir kavganın içindeydik, o sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık. Bundan sonra da kısmet tabii ama insanların ne kadar yaşayacağı belli. Ne kadar yaşayacağı derken, eli ayağı tutan zamanı diyorum. Öksüz kalır sonra o çocuk. Bu yaşta zor. Ben yok olursam, o çocuk yalnız kalır. Bunu istemem” yanıtını vermiş.

Jülide Kural ile evlendi mi: Kadir İnanır uzun süredir birlikte olduğu Jülide Kural hakkında şunları söylemişti:

Bundan sonraki yaşamımı değerli bir uğraşla geçirmek istiyorum. Jülide Hanım, bu uğraşımda müthiş cesaret veren, sürekli arkamda duran, kendi değerleriyle katkı sağlayan biri. Onun için kendisini buradan kutlamak istiyorum. Bütün sıkıntılarımızın kalkması için büyük bir uğraş veriyor. Özellikle de sağlığım konusunda.

Bundan sonraki yaşamımı değerli bir uğraşla geçirmek istiyorum. Jülide Hanım, bu uğraşımda müthiş cesaret veren, sürekli arkamda duran, kendi değerleriyle katkı sağlayan biri. Onun için kendisini buradan kutlamak istiyorum. Bütün sıkıntılarımızın kalkması için büyük bir uğraş veriyor. Özellikle de sağlığım konusunda.

Kadir İnanır kimdir: Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'da doğdu. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır. 5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.