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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov PKK ile görüşecek Türkiye operasyonunu ele alacaklar!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov PKK ile görüşecek Türkiye operasyonunu ele alacaklar!

PKK’nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile Şam'la diyalog konularının ele alınacağı belirtildi.

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Terör örgütü PKK’nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Amed, Rusya'ya giderek çeşitli temaslarda bulunacak.

Rudaw'da yer alan bilgilere göre; Amed başkanlığındaki heyet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile Şam'la diyalog konuları ele alınacak.

İlham Ahmed, ekim ayında da Washington’da temaslarda bulunmuştu.

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