BIST 1.737
DOLAR 11,16
EURO 12,58
ALTIN 653,23
HABER /  DÜNYA

Kenya'da Kovid-19 aşısı olmayanlar yüz yüze sunulan devlet hizmetlerinden yararlanamayacak

Kenya'da Kovid-19 aşısı olmayanlar yüz yüze sunulan devlet hizmetlerinden yararlanamayacak

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan vatandaşlarına yüz yüze devlet hizmeti sunulmayacağını açıkladı.

Abone ol

Kenya Sağlık Sekreteri Mutahi Kagwe, basın mensuplarına, hükümet olarak tüm Kenyalıların sağlığını korumak için Kovid-19 ile mücadelede radikal kararlar aldıklarını duyurdu. Kagwe, "Ülkedeki herkes 31 Aralık itibariyle Kovid-19 aşı belgelerini göstermediği sürece yüz yüze devlet hizmetlerinden faydalanamayacak." dedi.

Sağlık, eğitim, cezaevi ziyareti ve göçmenlik hizmetlerinin buna dahil olduğuna dikkati çeken Kagwe, aşı olarak sadece toplum sağlığını değil, ülke ekonomisini de korumak istediklerini kaydetti.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 255 bine yaklaştı

Kenya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 255 bine yaklaşırken şimdiye kadar 5 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar’da cinnet getirerek evini yakan şahıs silahla intihar etti
Avcılar’da cinnet getirerek evini yakan şahıs silahla intihar etti
İş görüşmesine gidiyordu, pozitif olduğunu otobüste öğrendi: 3 bin 69 lira ceza kesildi
İş görüşmesine gidiyordu, pozitif olduğunu otobüste öğrendi: 3 bin 69 lira ceza kesildi
Ekmeğe aç bırakacak zam yolda! Ekmek 4 TL'den satılacak
Ekmeğe aç bırakacak zam yolda! Ekmek 4 TL'den satılacak
Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezildi! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezildi! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
Bulgaristan seçimlerinin galibi Rumen Radev oldu
Bulgaristan seçimlerinin galibi Rumen Radev oldu
Alanya'da 4 büyülüğünde deprem
Alanya'da 4 büyülüğünde deprem
Safanur Bol Masterchef kaç yaşında sevgilisi var mı instagram hesabı
Safanur Bol Masterchef kaç yaşında sevgilisi var mı instagram hesabı
Masterchef Safanur elendi mi ifşa oldu Safanur Bol kaç yaşında, kimdir?
Masterchef Safanur elendi mi ifşa oldu Safanur Bol kaç yaşında, kimdir?
Zonguldak'ta yaşlı adam başı kesilerek öldürüldü
Zonguldak'ta yaşlı adam başı kesilerek öldürüldü
Masterchef Safanur kaç yaşında aslen nereli elendi mi ifşası geldi
Masterchef Safanur kaç yaşında aslen nereli elendi mi ifşası geldi