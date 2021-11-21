Masterchef Safanur elendi mi ifşa oldu Safanur Bol kaç yaşında, kimdir?

Masterchef 2021'nin sessiz sedasız ama emin adımlarda ilerleyen yarışmacısı Safanur bu akşam eleme adayları arasına girdi. Sosyal medyada elendi haberleri ile ifşa olan Masterchef Safanur Bol merak konusu oldu. 23 yaşında olan Safanur Bol aslen Bursa doğumlu. safanurbol instagram hesabını kullanan Safanur'un 41 bin takipçisi var.

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Masterchef 2021'de bu akşam yine heyecanlı bir eleme gecesi yaşanıyor. Siyah önlüğü giyen ve elenmek için adı yazılam isimlerden biri de Safanur Bol oldu. Elenmemek için kıyasıya yarışan Safanur, Azie ve Pelin ile birlikte son 3'e kaldı. Sosyal medyada elendi haberleri ile ifşa olan Safanur'un hayatı da merak konusu oldu. Son haftalarda yaptığı tabaklar ile takım arkadaşları tarafından sık sık eleştirilen Safanur Bol 23 yaşında ve aslen Bursa doğumlu.

Safanur Bol kimdir: Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 yılında Bursa Gemlik'te doğmuştur ve 23 yaşındadır. Kendisinden büyük 2 kardeşinin daha olduğunu belirten Safanur Bol, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. İzmir'de tam burslu üniversite kazanan MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 6 yıldır İzmir'de hayatını devam ettiren Safanur ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.

Mutfağın kendisi için sadece bir meslekten öte olduğunu ve hayatı boyunca sıkılmadan, başarılı olmak için çabalayabileceği bir uğraş olduğunu ifade eden Safanur Bol, her gün, bir önceki güne göre iyi olmak adına çalışmayı amaçladığını söylüyor. Safanur, mezun olana kadar tecrübelerini ve gelişimini artırmak istediğini vurgulamaktadır.

Safanur Bol kariyeri: MasterChef Safanur Bol, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere de sahip olmuştur. Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak çalışan Safanur hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok restoranda çalışmıştır. Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerini sürdürmektedir.

2016 yılında üniversiteye başladığı günden beri zorunlu stajları haricinde, kendini geliştirmek ve teorik bilgilerini pratikte de uygulamak için çeşitli yerlerde çalıştığını söyleyen Safanur Bol, dedesinin Gemlik'te esnaf lokantası olduğunu ancak onu hiç tanıyamadığını ifade etmektedir.

Masterchef Safanur instagram hesabı: MasterChef ana kadrosuna giren Safanur Bol'un instagram hesabı da merak edilmektedir. safanurbol kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan MasterChef yarışmacısının şu an itibariyle 41 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Ana kadroya nasıl girmişti: MasterChef 2021'de 14. yarışmacı olarak isminin yazılı olduğu önlüğü alan Safanur Bol, ilk turda yaptığı yemekle üç şeften de evet almayı ve üçlü düellolarda yer almaya hak kazanmıştı. Burada Bahriyet Delibalta ve Azize Karaköse ile karşı karşıya gelen MasterChef Safanur, rakiplerine göre pastırmalı humusu daha iyi yaparak final turuna yani üçüncü tura çıkmayı bilmişti.

Final turunda da üçüncü grupta yer alan MasterChef Safanur, 18 Ağustos günü ekranlara gelen MasterChef yeni bölümünde sac tava ve şehriyeli pilav ile yaratıcılık oyunua kaldı ve bu bölümde ana ürünün patlıcan olarak belirlendiği tabakla diğer 5 yarışmadan daha başarılı olmuş ve kadroya girmiştir.