Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Art niyetli bir hakem vardı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Başkan Elmas'ın gündeminde hakem kararları vardı.

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Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Dev mücadelenin ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi.

Burak Elmas, "Bugün, Nef Stadyumu'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

"TFF'ye gideceğim"

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biliyorsunuz sezon başından beri son derece yapıcı bir üslupla Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan Galatasaray'ın önderlik yaparak Türk sporunu buradan çıkaracak bir anlayış sergiliyoruz.

"Çamurdan beslenen arkadaşlar var"

Benim en büyük korkum sistemin bizi engellemeye çalışmasıydı. Bazı insanlar bu sistemin değişmesini istemiyor. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. 'Biz bu sistemi değiştireceğiz' demiştik. Ya bu sistemi değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek.

"Bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz"

Bugünkü hakem performansı da evinde Galatasaray'ı ezmek, teknik direktörünü sahadan atmak bu bir oyunun parçasıdır. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz. Bunu yapanlar Türk futbolunun geleceğinde olmayacaklar. Bütün kulüp başkanlarıyla birlikte ve şeffaf cevap vermeye çalışacağım. Tüm kulüplerle birlikte bu kirli oyunun aktörlerini oyundan temizlemek istiyoruz. Benim yanımda TFF'nin karşısında söylendiği için rapor konusunu öğrendim."