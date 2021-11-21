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Türkiye 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 350 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 117 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 327 bin 719'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Kasım 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 117 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 34 bin 290 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz. İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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