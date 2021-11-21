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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda çok önemli konular görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda çok önemli konular görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Gündemde ekonomik gelişmeler ve salgınla mücadele var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pazartesi günü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Kabinede salgınla mücadele konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. Aşılama takvimi ve yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında Bakan Koca, kabine üyelerine bilgi verecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı da ekonomi olacak. Döviz kurlarındaki hareketlilik toplantıda değerlendirilecek.

Ayrıca terörle mücadele ile Suriye Libya ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

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