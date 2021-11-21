Pfizer'in açıklaması aşı karşıtlarının son iddiası da çökertti

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi sürerken uzmanlar bir yandan da tabiri caizse aşı karşıtlarının iddiaları ile uğraşıyor. Aşı ile ilgili ortaya atılan son iddia hakkında Pfizer'den açıklama geldi. Resmi açıklama ile aşı karşıtlarının son iddiası da çöktü.

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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yatıp kalkıyor. Milyonlarca cana mal olan virüs, eski normallerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.

Dünya genelinde çeyrek milyardan fazla kişiye bulaşan virüs, pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.

Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü.

Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor. Koronavirüs ile mücadelesi sürerken uzmanlar bir yandan da tabiri caizse aşı karşıtlarının iddiaları ile uğraşıyor.

Aşı karşıtı görüşleri ile bilinen 'The Conservative Beaver' isimli blog, 10 Kasım'da Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın karısının öldüğünü ve ölüm nedeninin 'Pfizer aşısının komplikasyonları' olarak listelendiğini iddia eden bir makale yayınladı.

Aşı karşıtlarının son argümanı olan Bourla'nın eşi Myriam Bourla'nın Pfizer Kovid-19 aşısının komplikasyonlarından öldüğü iddiası hakkında resmi açıklama geldi. Pfizer'den yapılan açıklamada bu iddianın gerçeği yansıtmadığının altı çizildi. Pfizer sözcüsü Amy Rose, makalenin yazarını 'Bourla ailesine duygusal kasten zarar vermeye teşebbüs etmekle' suçladı.